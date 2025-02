Le fabricant californien HP Inc. prévoit d’acheter la majeure partie des logiciels et actifs de propriété intellectuelle de Humane, une start-up américaine d’électronique grand public spécialisée dans l’intelligence artificielle. La broche connectée (AI pin) de Humane ne fait pas partie de ces actifs, ayant échoué à attirer les consommateur·rice·s. Parmi les actifs figurent en revanche la plateforme Cosmos, ainsi que plus de 300 brevets et demandes de brevets.

Une équipe « hautement qualifiée » de Humane va rejoindre HP Technology and Innovation pour former HP IQ, un laboratoire d’innovation en IA, selon le communiqué. Les co-fondateurs de Humane, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, en feront partie.

« Nous voulons ainsi créer un écosystème intelligent pour tous les appareils HP, des PC IA aux imprimantes intelligentes, en passant par les salles de conférence connectées », déclare Tuan Tran, en charge de la division HP Technology and Innovation, dans le communiqué.

D’un montant de 116 millions de dollars, la transaction devrait être finalisée à la fin de ce mois de février 2025. Quant à l’AI pin de Humane, il part aux oubliettes un an après son lancement.