Alors que le travail hybride devient la nouvelle norme, HP met à jour son catalogue de solutions de gestion de parcs informatiques. Il annonce trois nouvelles solutions pour simplifier et automatiser la gestion des postes de travail et soulager le travail des équipes informatiques

HP Adaptive Endpoint Management est un nouveau service entièrement géré pour délivrer les machines aux employés. Ils n’auront qu’à déballer, s’authentifier en un clic, pour disposer immédiatement d’un environnement de travail sécurisé et à jour. HP promet des PC prêt à être utilisé en moins d’une heure, sans avoir besoin de contacter le service informatique. Le service repose sur les technologies de configuration Autopilot de Microsoft, avec l’intervention des experts HP pour gérer à partir de services cloud les mises à jour et paramétrages.

HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager est une solution qui est dédiée pour sa part aux services informatiques internes. Basée là encore sur les technologies Microsoft (Endpoint Manager, anciennement Intune), elle permet de déployer, gérer et sécuriser l’ensemble des terminaux. L’équipe informatique peut créer des politiques pour des groupes de machines, paramétrer une centaine de paramètres des BIOS HP et les modifier en ligne selon les besoins. Elle vise notamment à mieux protéger le BIOS du PC contre les modifications non autorisées, éliminant ainsi les risques associés aux approches traditionnelles basées sur des mots de passe.

HP Cloud Endpoint Manager, enfin, est une solution orientée sur les bureaux virtuels. Elle aide les équipes informatiques à déployer et gérer de manières sécurisées des milliers de clients légers HP. Accessible via un navigateur web, elle fournit des tableaux de bord, mesures et analyses pour contrôler les déploiements, la conformité des appareils et l’intégrité du serveur. Elle émet des alertes en temps réel pour identifier et résoudre les problèmes et aide à automatiser les tâches répétitives.

Si HP Adaptive Endpoint Management est immédiatement disponible, HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager le sera en décembre et HP Cloud Endpoint Manager pourra être téléchargé à partir de janvier prochain.