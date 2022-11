HP est entré dans la bourrasque au quatrième trimestre et enregistre une chute de 11,2% de son chiffre d’affaires à 14,8 Md$. Son activité PC décline de 13%, avec un décrochage des revenus de 25% sur le segment grand public et de 6% sur le segment entreprise, qui avait résisté jusqu’ici. Le nombre d’unités vendues est en baisse de 21%, (-3% sur les PC de bureaux et -26% sur les portables).

L’activité Impression a également souffert avec une baisse de 7% des revenus à 4,5 Md$. Sur le segment grand public les ventes reculent de 7% et le nombre d’unités de 4%. Sur le segment entreprise, les ventes se maintiennent en hausse de 1% et de 5% pour le nombre d’unités.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’affiche également en baisse de 0,8% à 63 milliards de dollars. Le bénéfice net s’établit à 3,2 Md$ contre 6,5 Md$ un an plus tôt. Le bénéfice par action s’établit à 3,05 $, bien en dessous de la prévision annoncée de 3,46 $ à 3,56 $. Sur le dernier trimestre la perte nette est de 2M$ contre 3,1 Md$ de profits un an plus tôt.

Comme nombre de grandes entreprises de la Tech pendant cette saison de résultats, HP a vite réagi avec un plan de restructuration triennal baptisé « Futur Ready ». La société vise 1,4 md$ d’économies par an d’ici 2025 et prévoit de supprimer 4 000 à 6 000 emplois au niveau mondial. Elle compte actuellement environ 61 000 salariés.

« Pour l’avenir, la nouvelle stratégie Future Ready que nous avons lancée ce trimestre nous permettra de mieux servir nos clients et de stimuler la création de valeur à long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des initiatives de croissance clés afin de positionner notre entreprise pour l’avenir », a commenté dans un communiqué Enrique Lores, le PDG de HP.

Contrairement à d’autres constructeurs plus diversifiés comme Dell ou Lenovo, HP ne peut pas compter sur des revenus d’infrastructure pour compenser la faiblesse des marchés PC et impression. Le rachat récent de Poly pour 3,3 milliards de dollars devrait au moins lui permettre de tirer parti de la demande accrue de périphériques pour le travail hybride.

Enrique Lopes a souligné que le portefeuille de croissance, qui comprend les jeux, les périphériques, les services et solutions de main-d’œuvre, les abonnements grand public, les graphiques industriels et la 3D, avait généré 11 md$ de revenus sur l’exercice, soit 1 Md$ de dollars de plus qu’attendu.

Pour ses prévisions, HP n’a pas communiqué d’objectif de chiffre d’affaires mais seulement de bénéfice par action, entre 0,47$ et 0,57$ pour le trimestre en cours et entre 2,22 $ et 2,62$ pour l’exercice 2023.