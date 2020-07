HP a annoncé un nouveau programme partenaires. Baptisé HP Amplify, il « mettra le client au centre » et se concentrera davantage sur les itinéraires numériques vers le marché.

Répondant à CRN, la responsable mondiale des mises sur le marché Luciana Broggi a reconnu que le remplaçant du programme Partner First faisait l’objet de controverses. « Normalement, lorsque nous parlons de programmes channel, nous plaçons le partenaire au centre, mais nous pensons que la seule façon de vraiment faire croître l’activité ensemble est de maximiser l’expérience client. La seule façon de le faire est de nous assurer que nous avons un écosystème motivé et satisfait des programmes pour travailler ensemble. Nous pensons qu’en mettant le client au centre, nous travaillons automatiquement pour notre channel », a -t-elle expliqué. « Partner First est toujours un très bon programme à mes yeux, mais la raison pour laquelle nous avons décidé d’en créer un nouveau est que le monde accélère et nous avons besoin d’un programme plus dynamique, plus basé sur la transformation numérique, mais aussi plus simple et plus cohérent à travers le monde. »

HP Amplify comportera moins d’objectifs, un seul modèle de rémunération et sera divisé en deux volets : Synergy et Power. Le niveau Sinergy est la voie « fondamentale ». De son côté, le niveau Power exigera plus d’investissement de la part du partenaire. En retour, ce dernier bénéficiera de récompenses plus élevées, de plus d’informations, de ressources commerciales et technologiques et d’un support marketing « qui stimuleront les nouvelles ventes et les renouvellement ».

Le nouveau programme sera mis en place dans le monde entier en novembre pour les distributeurs et l’année prochaine pour les revendeurs.