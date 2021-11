Après avoir finalisé le mois dernier l’acquisition de Teradici, HP propose une nouvelle offre pour les projets graphiques ou de calcul intensif à distance. Une offre qui dans le contexte de développement du travail hybride vise à donner accès aux applications de création de partout et depuis un grand nombre de postes de travail (PC, clients légers, chromebooks ou tablettes).

Pour ce faire, HP propose un abonnement combiné qui comprend Teradici Cloud Access Software (CAS) et son logiciel Zcentral. Teradici CAS offre aux équipes la possibilité d’accéder en toute sécurité au cloud et aux machines virtuelles, tandis que ZCentral Remote Boost permet d’accéder aux performances des stations de travail à distance. L’abonnement sera proposé d’ici la fin de l’année et facturé 240 dollars par an et par utilisateur simultané.

« Les services numériques tels que le flux de travail en tant que service et le calcul à la demande façonneront la façon dont les entreprises utiliseront le calcul haute performance à l’avenir. Chez HP, nous nous efforçons d’offrir les solutions les plus complètes au monde pour le calcul et la collaboration à distance avec ZCentral et Teradici », a déclaré Jim Nottingham, DG et responsable mondial Advanced Compute and Solutions chez HP dans un communiqué.

HP annonce également avoir travaillé avec Nvidia pour combiner la puissance des stations de travail Z avec Teradici CAS et Omniverse, la plateforme de collaboration 3D multi-logiciels de Nvidia. Basée sur le format Universal Scene Description (USD), cette dernière est compatible avec la plupart des outils de modélisation 3D du marché. La combinaison des trois outils doit permettre une collaboration en temps réel pour les équipes de conception à travers divers flux de travail créatifs dans un environnement multi-applications et multi-OS (Windows, MacOS, Linux).

« Désormais, un concepteur Epic Games Unreal Engine à Chicago, un concepteur Autodesk Revit à Londres et un concepteur McNeel Rhino à Mexico peuvent collaborer de manière fluide et intuitive sur le même projet en temps réel », illustre HP dans son communiqué.

Pour le lancement de la solution, HP propose pour l’achat d’une station de travail « Z by HP éligible » de tester gratuitement pendant trois mois Nvidia Omniverse Enterprise (16 licences d’une valeur de 2 250 dollars) et Teradici CAS (jusqu’à cinquante licences d’une valeur de 3 000 dollars).