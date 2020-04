HP met en place un programme d’aide afin de permettre aux partenaires de traverser la crise dans les meilleures conditions. La société générant environ 88% de ses revenus indirectement, les partenaires font « partie intégrante de la famille », a déclaré Christoph Schell, son directeur commercial lors d’une interview accordée à CRN. « Je pense qu’il est important que nous examinions cette crise dans le contexte de « Comment pouvons-nous assurer la continuité des activités de nos partenaires, en nous assurant que nos partenaires sont capables de faire face ? ». Nous pensons que nous sommes en mesure d’aider nos partenaires. » HP offrira à ces derniers des incitations à court terme, spécifiques à chaque marché et à chaque pays. « Ce que nous avons décidé de faire, ce n’est pas de lancer un type de programme unique à travers le monde, mais d’écouter réellement nos différentes organisations de marché et d’avoir une idée de ce dont leur écosystème partenaire a besoin », a précisé Christoph Schell.

La firme de Palo Alto a notamment opté pour un programme incitatif forfaitaire, éliminant ainsi la nécessité pour les partenaires de respecter certains critères, afin de pouvoir bénéficier de remises de manière plus prévisible.« Compte tenu de la situation que nous gérons du point de vue de la chaîne d’approvisionnement, certains de ces objectifs n’ont pas pu être atteints car nous ne pouvions pas expédier les produits en temps opportun. Nous nous sommes donc ajustés à cela », a expliqué le directeur commercial.

HP va par ailleurs prolonger les délais pour que les partenaires présentent leurs preuves de réalisation et leurs reportings. L’objectif est « vraiment d’accélérer le paiement afin d’améliorer les flux de trésorerie de nos partenaires – quelque chose qui est très important pour eux en ce moment », a conclu Christoph Schell.

Ces nouvelles mesures s’ajoutent à l’aide financière que le groupe HP Integrated Financial Solutions et le partenaire financier DLL proposent aux partenaires et aux clients. Le groupe Integrated Financial Solutions, par exemple, prévoit des paiements différés et réduits jusqu’en 2021 dans certains cas, ainsi que des locations à court terme et des contrats de cession-bail pour les équipements HP appartenant aux clients.