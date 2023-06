Hop-place, la start-up fondée par Guillaume WEYLAND et Laurent EHRHART en 2020, connaît un solide développement et prévoit d’embaucher une trentaine de collaborateurs talentueux d’ici 2025.Dans un monde en pleine mutation technologique et numérique, Hop-place s’impose comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de maintenance en offrant une solution révolutionnaire en SaaS qui permet aux organisations de centraliser et simplifier le suivi, la gestion, les interventions et la maintenance de leurs sites, bâtiments et équipements.

Fort de plus de 20 années d’expérience chacun dans le digital et les nouvelles technologies, Guillaume WEYLAND et Laurent EHRHART ont conçu Hop-place pendant la pandémie, anticipant les évolutions des besoins et changements du marché.

Entrepreneurs expérimentés et complémentaires, ils apportent une expertise et une vision novatrice à leur entreprise. Avec une équipe déjà constituée de quinze collaborateurs, Hop-place a révolutionné le marché de la GMAO en regroupant les fonctionnalités essentielles des logiciels de gestion de patrimoine, d’interventions, de gestion de documents et des outils de travail collaboratif dans une solution dimensionnée pour les petites et moyennes organisations.

Rapidement adoptée par les utilisateurs grâce à une prise en main facile et immédiate et déployée en seulement quelques heures, cette application SaaS offre une productivité accrue des services techniques et une gestion simplifiée des bâtiments, des équipements, des demandes et de l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures.

De nombreux postes à pourvoir

Pour accompagner sa croissance rapide et l’intégration de l’IA à sa solution, Hop-place prévoit d’embaucher une trentaine de collaborateurs, du développement à la vente en passant par le marketing et le customer success. Cette expansion permettra à Hop-place d’étendre ses offres et services sur tout le territoire français et de développer sa présence à l’international.De plus, en tant qu’éditeur de logiciel et dans le cadre de leur stratégie de développement, ils développent un réseau de revendeurs pour distribuer leur solution plus rapidement et auprès d’un public plus large.

Guillaume WEYLAND et Laurent EHRHART « Nos clients sont très satisfaits par notre solution et nous confirment régulièrement que notre solution Hop-place se démarque clairement des outils concurrents par sa simplicité de prise en main et sa gestion innovante de la centralisation et de la maintenance de leurs sites, bâtiments et équipements.

Grâce à des références solides dans le secteur public, notamment auprès de Communes et de Communauté de Communes de 2 000 à 100 000 habitants, et soutenue par des acteurs clés comme les incubateurs de startup Quest for Change et Sémia et la BPI France, Hop-place, labellisé French Tech, est reconnu d’ores et déjà comme un acteur incontournable.

Notre offre figure également dans le catalogue numérique du gouvernement et est référencée à l’UGAP, ce qui témoigne de la qualité, de la pertinence et de l’engouement autour de notre solution. »