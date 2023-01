L’ESN Devoteam annonce la nomination d’Hervé Dumas au poste de Vice President Sustainability.

Auparavant, Hervé Dumas occupait les postes de directeur technique et directeur Sustainability IT au sein du groupe L’Oréal, et ce depuis 2020. Un communiqué indique qu’il a initié la feuille de route de l’ensemble des métiers de la filière en matière de durabilité : plan de formation, engagement de l’écosystème, mesure des impacts, éco-conception, leviers de réduction.

En parallèle, il a co-piloté le groupe de travail du Cigref sur la sobriété numérique entre 2018 et 2022.

Sa carrière a débuté il y a 25 ans, chez Capgemini. Il y a exercé des activités de conseil en solutions réseaux, communication et sécurité. Deux ans plus tard, il a intégré la DSI de Valeo et y a occupé divers postes de direction sur une période de 13 ans. De 2013 à 2020, il a été CTO du Groupe Veolia.

De par sa formation, Hervé Dumas est ingénieur en informatique et mathématiques appliquées.