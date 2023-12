Les revenus mondiaux des services de cloud public ont atteint 315,5 milliards de dollars au premier semestre 2023 selon IDC, soit une hausse de 19,2% d’une année sur l’autre. Malgré un environnement économique plus incertain, la performance n’est pas si éloignée de celle enregistrée sur l’ensemble de l’année 2022, où ils avaient progressé de 22,9%.

Par catégories de services, les applications SaaS concentrent 44,7% des revenus devant l’IaaS (20,4%), le PaaS (18%) et les logiciels en tant que service – Logiciel d’infrastructure système (16,9%). En termes de croissance, le PaaS se distingue avec progression en glissement annuel de 27,7% et le SaaS ferme la mache avec 15,8%.

La stabilité est aussi de mise chez les fournisseurs ou le classement reste inchangé, toujours dominé par Microsoft avec une part de 17,1%, suivi d’AWS avec 12,6%. La part du top 5 en ajoutant Salesforce, Google et Oracle totalise 41%, équivalente à celle enregistrée un an plus tôt.

Sur l’ensemble de l’année 2023, IDC prévoit des revenus de 663 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à 2022. La progression devrait rester la même en 2024. Le taux de croissance annuel moyen sur 5 ans est estimé à 19,4% avec des revenus attendus à 1,34 billion de dollars en 2027.