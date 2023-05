Un peu plus d’une semaine après la cyberattaque dont il a été victime dans la nuit du 12 au 13 mai dernier, l’infogéreur lillois commence à voir le bout de son chemin de croix.

Il vient tout juste de terminer la reconstruction de ses services et de ceux de ses clients. En tout, plus de deux cents clients ont subi un chiffrement de leurs données représentant plus de 1.600 machines virtuelles à remonter. Un travail de reconstruction qui a mobilisé ses équipes jours et nuits et sur lequel il a concentré tous ses efforts.

Ce travail achevé, il s’agit maintenant de comprendre comment cette attaque a pu se produire et par où elle est arrivée. Une équipe d’investigation a été montée à cet effet. Un travail qui devrait être mené en collaboration avec son principal client Lacroix Electronics, dont les sites français ont été affectés, mais également allemands et tunisiens, qui n’étaient hébergés par Group DIS.

Le groupe Constellation, qui avait racheté la société en octobre dernier, a de son côté communiqué auprès de ses clients le mercredi 17 mai, pour les rassurer sur le fait que Groupe DIS n’avait pas été intégré à son système d’information et qu’ils n’avaient donc rien à craindre.