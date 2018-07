L’amende de 4,34 milliards d’euros infligée par l’Union européenne – décision contre laquelle le géant californien a fait appel – n’empêchera pas Google de développer ses activités sur le Vieux Continent. La filiale d’Alphabet vient en effet d’annoncer la construction d’un nouveau câble transatlantique. Baptisé Dunant, en hommage à Henri Dunant fondateur de la Croix Rouge et premier lauréat conjointement avec l’homme politique français Frédéric Passy du prix Nobel de la paix, il reliera la station balnéaire Virginia Beach aux Etats-Unis et la côte atlantique française. Il s’agit, avec le câble Curie annoncé en début d’année, qui sera déployé entre Los Angeles et le Chili, d’un câble totalement privé. Sur son blog Google explique pourquoi il ne s’associe pas à un opérateur. « Les câbles sont souvent construits pour servir un itinéraire très spécifique. Lorsque nous construisons pour notre compte, nous pouvons choisir cet itinéraire en fonction de ce qui offrira le plus faible temps de latence pour le plus grand segment de clients. Dans ce cas, nous voulions une connectivité outre-Atlantique proche de certains datacenters, mais parmi les autres raisons qui peuvent dicter un tel choix il y a également la possibilité d’atterrir dans certains pays, ou de connecter deux endroits auparavant mal desservis, comme ce fut le cas avec Curie. » La firme de Mountain View évoque également des questions de capacités pour les années à venir ainsi qu’une bande passante garantie pendant la durée de vie d’un câble sous-marin estimée entre 15 et 25 ans.

Déployé par le spécialiste des systèmes de télécommunications sous-marins TE SubCom, sa mise en service est prévue en 2020.