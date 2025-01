Les clients professionnels de la suite bureautique Google Workspace n’ont plus besoin de module complémentaire pour débloquer les fonctionnalités d’IA de Gemini. Alors que ces services étaient facturés 20 dollars par mois par utilisateur, ils seront désormais inclus par défaut dans les forfaits Workspace Business et Enterprise, annonce sur son blog la firme américaine.

Derrière cette bonne surprise s’en cache une moins bonne. Google relève de 2 dollars son forfait standard, qui passe de 12 à 14 dollars, soit une augmentation de plus de 16%… même pour ceux qui n’entendent pas utiliser ces fonctions d’IA. La nouvelle tarification entre en vigueur immédiatement pour les nouveaux utilisateurs et, à partir du 17 mars, pour les clients existants. Les clients du module complémentaire ne seront plus facturés après le 31 janvier.

Malgré ce relèvement tarifaire, le prix d’ensemble est désormais bien plus attractif que celui des deux offres séparées. JP Rober, analyste de Forrester, qualifie ce choix d’audacieux pour mieux rivaliser avec Microsoft 365.

« Une tarification attrayante est importante. Surtout quand, à son nouveau prix, Google fournit des performances qui restent très solides, et des fonctionnalités d’IA générative différenciantes, comme NotebookLM [un outil d’analyse de notes et de documents] et Vids (un outil de génération de vidéo) », souligne-t-il.

Selon l’analyste, ce choix va mettre Microsoft sous pression sur le plan tarifaire, même s’il estime que « l’omniprésence et la qualité de Microsoft 365 restent difficiles à déloger ». Un autre obstacle à la bascule est que « la migration des documents M365, des sites SharePoint et des macros vers Workspace reste un effort monumental ».

Microsoft continue pour l’instant de facturer séparément l’accès à ses modèles d’IA, avec Microsoft 365 Copilot (29,51€ ht par mois et par utilisateur) et la nouvelle offre Copilot Chat basée sur un modèle de paiement à l’utilisation.