Les dernières prévisions du Gartner anticipent une chute des livraisons de terminaux en 2022, en particulier sur le segment des PC avec une baisse attendue de 9,5%, contre 9% pour les tablettes et 7,1% pour les téléphones mobiles.

« Une tempête parfaite de bouleversements géopolitiques, d’inflation élevée, de fluctuations monétaires et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont réduit la demande des entreprises et des consommateurs pour les appareils à travers le monde et devraient avoir le plus d’impact sur le marché des PC en 2022 », déclare dans un communiqué Ranjit Atwal, Senior Director Analyst chez Gartner.

Le cabinet d’analyses s’attend à ce que les livraisons aux consommateurs soient les plus affectées, avec une chute de 13,1% contre 7,2% sur le segment des entreprises.

Avec la conjugaison de la guerre en Ukraine, des hausses de prix et de l’indisponibilité des produits en raison des confinements en Chine, la zone EMEA devrait reculer encore plus fortement avec une baisse attendue de 14%.

Tous terminaux confondus (PC, tablettes et téléphones mobiles), les expéditions mondiales devraient diminuer de 7,6%. Elles passeraient ainsi à 1,9 milliard d’unités contre plus de 2 milliards un an plus tôt.

Les téléphones mobiles seront aussi à la peine avec une baisse prévue de 7,1% et de 5,8% pour les smartphones. Pour les smartphones 5G, Gartner abaisse ses prévisions de croissance de 47% à 29%, soit 710M d’unités livrées mondialement au lieu de 805M. En chine, leurs livraisons devraient baisser de 2% en 2022 après une hausse de 65% en 2021. Mais le segment des smartphones 5G devrait progresser de nouveau en 2023 au niveau mondial prédit le Gartner.