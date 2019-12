L’envolée des prix dans la baie de San Francisco fait fuir Oracle. La convention OpenWorld de l’éditeur qui se déroule depuis deux décennies au mois d’octobre au Moscone Center de la ville va être délocalisée à Las Vegas dès l’an prochain, rapporte le Silicon Valley Business Journal.

Citant l’envolée des prix des hôtels et les mauvaises conditions de circulation, la firme de Redwood Shores – ville pourtant située dans la baie – a signé un contrat de 3 ans pour organiser sa convention annuelle au Caesars Forum, inauguré l’an dernier à Las Vegas. « Oracle est ravi d’offrir une expérience moderne et à la pointe de la technologie aux participants d’Oracle OpenWorld et de Code One 2020 à Las Vegas », a déclaré un porte-parole de la société. « La ville et ses vastes installations sont conçues sur mesure pour accueillir des événements à grande échelle, et nous sommes impatients de transporter les conférences technologiques et de développement les plus complètes du secteur dans la première destination hôtelière américaine. »

Le départ de la convention – la troisième en importance de celles tenues à San Francisco en termes de nuitées – représentera pour l’industrie hôtelière de la ville une perte énorme. Elle attirait jusqu’à présent pendant cinq jours environ 60.000 participants.

Oracle OpenWorld et la convention Dreamforce de Salesforce, qui se déroulait elle aussi jusqu’à récemment dans la ville au mois d’octobre, ont fait grimper les prix des chambres et généré des taux d’occupation record. Il y a deux ans, Salesforce a décidé de déplacer Dreamforce au mois de novembre.

L’augmentation des coûts d’hébergement d’événements à San Francisco est devenue une préoccupation croissante. Le prix moyen d’une chambre au mois d’octobre est de 264 dollars alors que Las Vegas affiche un tarif moyen d’environ 69 dollars rapportent nos confrères qui s’appuient sur des spécialistes de l’hôtellerie.

Les participants aux manifestations du Moscone Center apprécient l’endroit mais se plaignent des prix des chambres mais aussi de la nourriture et du transport a reconnu au mois de septembre le directeur des ventes de San Francisco Travel, l’office de tourisme de la ville.