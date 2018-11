La conférence annuelle Fujitsu Forum qui s’est tenue au Convention Center de Munich les 7 et 8 novembre en présence de 10.000 clients et partenaires – dont une trentaine de Français – a été l’occasion pour Fujitsu d’organiser une remise de prix à l’intention de ses partenaires européens les plus fidèles. Deux partenaires français ont été distingués lors de cet événement : D.Fi, qui a reçu le prix le plus prestigieux, celui du partenaire le plus innovant de l’année, et Anaveo, un spécialiste de la vidéosurveillance et de l’analyse d’images, celui du meilleur partenaire stations de travail de l’année.

D.Fi a récompensé pour sa solution d’optimisation du traitement de ses tickets de support développée avec l’appui de Fujitsu sur la base de sa technologie d’intelligence artificielle. Mise au point en trois mois et opérationnelle depuis cet été en interne, cette solution auto-apprenante qui analyse les tickets pour les traiter plus rapidement et efficacement commence à être déployée par D.Fi auprès de ses clients.

Porteur du projet chez D.Fi, Jamal Mekhaemar (photo), directeur technique, s’est vu remettre par la même occasion un chèque de 10.000 dollars. Pour Fujitsu, cette récompense est l’opportunité de mettre en avant son expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle et notamment d’attirer les projecteurs sur son centre d’excellence pour l’intelligence artificielle installé en France il y a dix-huit mois.

Au-delà de ceux de D.Fi et d’Anaveo, sept autres prix ont été attribués lors de cet événement. Bechtle Allemagne s’est ainsi vu récompenser du prix du meilleur revendeur de l’année et SVA , un autre partenaire allemand, de celui du meilleur partenaire digital datancenter de l’année.