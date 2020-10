À ce poste, il sera chargé de développer les parts de marché de SER Group France à l’échelle nationale auprès des banques, assurances et professionnels de la finance. Pour ce faire, il devra en accord avec la direction France mettre en place une stratégie dédiée à ces segments de marché. Il pourra ainsi en direct ou en synergie avec des partenaires proposer une offre adaptée aux contraintes sectorielles des professionnels de la finance en matière de gestion de l’information. Pour mener à bien sa mission, Frédéric DUFFAU peut s’appuyer sur une solide expertise professionnelle acquise pendant vingt ans auprès de sociétés IT de référence à l’image de Brio et dernièrement d’OpenText où il occupait le poste d’Account Manager.

Xavier DOULAUD, Country Manager France « L’arrivée de Frédéric DUFFAU au sein de nos équipes est une formidable opportunité de nous positionner comme un partenaire de choix pour les banques et les compagnies d’assurance qui souhaitent mener à bien leurs opérations de gestion en s’appuyant sur des outils ECM éprouvés et permettant de répondre à leurs différents cas d’usage. »