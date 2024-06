Tenacy officialise la nomination de François Dumas au poste de Vice-Président de l’Ingénierie. Ce dernier a rejoint en janvier dernier la startup lyonnaise, qui propose une plateforme en mode SaaS pour centraliser le pilotage des outils de cybersécurité et de conformité. Tenacy, qui compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs, venait alors de lever 6 millions d’euros, avec l’ambition de doubler de taille et de renforcer notamment ses équipes de R&D.

Diplômé d’un Master en Informatique, Système d’Information, Télécommunication et Réseaux de l’INSA Lyon, François Dumas a débuté sa carrière dans la gestion de projets techniques. Il a occupé différents postes de développeur dans des startups B2B et B2C. En 2018, il a rejoint Keplr, une start-up fondée par l’enseigne alimentaire Grand Frais. Il a mis en place et dirigé l’équipe technique, passée en quelques années de 2 à 40 personnes.

« La pertinence de Tenacy n’est plus à démontrer », commente François Dumas dans un communiqué. « Mes objectifs sont de continuer le développement de la plateforme, de faire grandir l’équipe technique et d’accompagner l’entreprise dans sa croissance .»