Après une baisse du chiffre d’affaires de 6% au premier semestre, ITS Group s’est rétabli au troisième trimestre. Les activités stratégiques (hosting, cloud et services managés, prestations de services), contribuent pour 26,6 millions d’euros au chiffre d’affaires, soit une croissance purement organique de près de 11%. Les ventes d’infrastructures/intégration sont toujours en recul sur ce trimestre (-16,9%) mais de manière moins marquée qu’au cours des six premiers mois. Le chiffre d’affaires trimestriels s’établit à 40,9% en léger recul de 0,7% sur un an.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires est de 127,2 millions d’euros. Dans le détail, les activités « hosting, cloud et services managés » enregistrent une croissance de 15,2% au cours de la période contribuant au chiffre d’affaires à hauteur de 17,4 millions d’euros. Une évolution, indique le groupe, due à « la mise en production depuis le début de l’année de contrats significatifs avec de nouveaux clients ». Les « prestations de services » sont en forte croissance organique au 3ème trimestre (+9,5%) portant la croissance à 4,2% depuis le début d’exercice pour un total de 61,4 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Cette performance supérieure à la croissance du marché s’appuie à la fois sur la progression des effectifs, sur un taux d’activité nettement supérieur à 87% et sur une hausse du prix de vente moyen », précise l’ESN qui indique qu’elle continue de porter ses efforts sur ses campagnes de recrutements « afin de répondre à la demande soutenue de ses clients ». Les « ventes d’infrastructures / intégration » s’inscrivent dans la tendance observée au premier semestre, avec une baisse toujours centrée uniquement sur l’activité négoce en France (-33% à 31,8 millions d’euros). Cette évolution est compensée en partie par le développement de l’activité en Suisse et par la performance du pôle Mobilité (ITS Ibelem) qui se distingue par un chiffre d’affaires en croissance organique de 26% à 7,4 millions d’euros.

Ces résultats permettent à ITS Group de confirmer son objectif d’une marge opérationnelle courante située entre 3 et 4% sur 2017. Le groupe indique par ailleurs qu’il est actuellement en négociations avancées sur des acquisitions ciblées qui viendraient renforcer ses activités stratégiques.