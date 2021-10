Le cabinet d’analyse Forrester prévoit une augmentation des démissions dans les entreprises qui ne prennent pas en charge le travail à distance. Il anticipe qu’un tiers des entreprises n’encourageant pas le télétravail verront leurs taux de démission mensuels augmenter de 2,5% en 2022.

Voici cinq autres prédictions de Forrester pour l’an prochain :

1. Plus d’engagement social, de gouvernance et environnemental

69% des adultes européens souhaiteraient que davantage d’entreprises soient transparentes quant à leurs pratiques commerciales. 47% des Européens disent acheter régulièrement auprès de marques qui sont en phase avec leurs valeurs personnelles. « En 2022, les demandes des clients pour des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance ne feront que se renforcer », annonce Forrester. Les analystes envisagent donc que les marques grand public modifieront leur mode de fonctionnement pour s’aligner sur les valeurs de leurs clients.

2. Moins de greenwashing

Seuls 34% des consommateurs font confiance aux entreprises lorsqu’elles affirment s’engager à réduire le changement climatique. 25% de plus des entreprises européennes vont recruter des responsables du développement durable qui devront s’engager sur des actions concrètes et non du greenwashing.

3. Plus de protection contre les incidents

Forrester prévoit que 60% des incidents de cybersécurité impliqueront des tiers en 2022. Il estime qu’il sera plus important encore d’investir dans les personnes, les processus et la technologie pour se protéger contre tous types d’incidents l’année prochaine.

4. Moins d’internet des objets

La pénurie de puces entravera la croissance globale du marché de l’IdO (Internet des Objets) de 10 à 15% selon Forrester. Ces difficultés ne trouveront pas de solution réelle avant la mi-2023. Les appareils IdO sont particulièrement touchés car ils utilisent des capteurs, des microcontrôleurs et des technologies de communication qui subissent des problèmes de disponibilité encore plus importants que les puces pour CPU et GPU.

5. Plus d’investissements dans l’accessibilité

En 2022, Forrester s’attend à ce que 10 milliards de dollars soient dépensés dans la conception axée sur l’accessibilité, ce qui entraînera un intérêt accru pour les fournisseurs de service oeuvrant dans ce domaine.