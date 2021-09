Le grossiste à valeur ajoutée annonce la signature d’un accord de distribution avec le britannique Hyperion Software, à l’origine d’une solution de sauvegarde conçue pour résister aux rançongiciels. Hyperion Software garantit en effet à ses clients l’incorruptibilité de leurs sauvegardes en cas d’attaque par chiffrement de données.

Hyperion propose pour cela trois niveaux de protection. Première niveau, son appliance proprement dite qui se distingue par sa technologie de sauvegarde par aspiration : le logiciel de sauvegarde est installé sur la destination de sauvegarde et non sur les serveurs sources. C’est lui qui vient chercher les données à sauvegarder sur les serveurs source. Aucune machine ne peut écrire vers la destination de sauvegarde Cela permet de limiter la visibilité du serveur de sauvegarde sur le réseau.

Deuxième de protection : Hyperion propose un archivage sur médias extractibles de type disques. Troisième niveau de protection : Hyperion propose une sauvegarde en tant que service sur Microsoft Azure. Il détient à cette fin la certification « Microsoft Embbeded ». Hyperion Software répond à ce titre à toutes les préconisations de l’ANSSI en matière de sauvegarde.

Hyperion Software dispose d’un bureau en France qui est actuellement dirigé par son directeur des ventes indirectes France, Stéphane Pelletier. Selon ce dernier, la solution est déjà distribuée par une dizaine de partenaires actifs – dont Promosoft, Quadria et ITC Ariane – et a déjà séduit de nombreux clients, parmi lesquels des cabinets d’architectes, des EPHAD, des mairies, des hôpitaux… Thalès Avionique et Systancia comptent parmi ses références clients.

La marque sera présente sur le stand IT Partners de Feeder ces 29 et 30 septembre pour se faire connaître et améliorer la couverture de son réseau de distribution.