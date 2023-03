Vaut-il mieux louer l’infrastructure (ERP cloud) ou héberger l’ERP sur son réseau local (on premise) ? Pour répondre à cette interrogation, voici quelques clés qui permettront de ne pas se tromper et de faire le bon choix.

ERP Cloud VS ERP on premise : comparatif des modes d’hébergements

Ce premier critère permet d’avoir un premier élément de réponse concret.

Son besoin : Mode d’hébergement à choisir : Ne pas avoir d’infrastructure technique et logiciel dans votre réseau Cloud Lisser les coûts d’exploitations de votre ERP avec un abonnement mensuel Cloud + SAAS Un logiciel évolutif (rapidement) Cloud + SAAS Un logiciel paramétrable rapidement On Premise Avoir la maîtrise de l’infrastructure technique (base de données, serveurs) On Premise Ne pas me soucier de la sauvegarde Cloud + SAAS Pouvoir me connecter de n’importe où Cloud + SAAS

Les avantages du logiciel ERP en hébergement cloud

Avec un logiciel ERP chez un hébergeur cloud :

1- Aucune infrastructure technique ne se trouve dans l’entreprise (à part ses imprimantes).

2- Le fournisseur s’occupe de l’infrastructure et des mises à jour des logiciels utilisés.

3- Le cloud permet d’optimiser la performance du logiciel avec des outils prévus à cet effet : serveurs, mémoire, CPU…

Points de vigilance :

– La connexion dans le cloud nécessite une liaison internet fiable et redondante en cas de panne.

– Il est important de veiller à ce que les données restent la propriété si un litige apparait avec le fournisseur ou si l’entreprise décide de changer de fournisseur.

L’hébergement en SAAS, en quoi cela consiste ?

Le SAAS comprend dans l’abonnement ERP la vente de licence logiciel, la maintenance, le support, la sauvegarde. La maintenance est facilitée, car elle se fait par l’éditeur du logiciel sur toutes ses plateformes en mode hébergement. Certains ERP peuvent proposer de l’hébergement, mais pas de SAAS : l’entreprise achète ses licences logicielles une fois, mais paye un abonnement pour héberger l’infrastructure technique.

Héberger son logiciel en local ou on-premise

Le logiciel est installé sur son réseau local avec achat de licence unique par utilisateur. C’est donc l’entreprise qui fournit l’infrastructure technique. L’avantage est que l’ERP est plus facile à paramétrer, car il n’existe que sur le réseau local.

À savoir :

– Il y a des coûts de maintenance et de support supplémentaires, et la gestion de la sauvegarde des données est à votre charge.

– Si l’entreprise choisit de garder son ERP dans son réseau, il faut s’assurer d’avoir tous les outils techniques pour gérer les logiciels et la virtualisation des différents serveurs.

En combinant toutes ces réflexions, les entreprises pourront avoir une vue précise de la pertinence de choisir un ERP en Cloud ou en Local et s’appuyer sur une plateforme parfaitement adaptée à leur organisation et à leurs spécificités. Au final, l’ERP remplira alors toutes ses promesses et permettra à l’entreprise de gérer efficacement l’ensemble de ses activités.

Par Sergio Ficara chez Eureka Solutions