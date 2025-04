La startup française Pennylane, éditrice d’une plateforme de gestion comptable et financière, annonce une levée de 75 M€. Le nouveau tour de table est conduit par Meritech Capital Partners et CapitalG (ex Google Capital) avec le soutien des investisseurs existants Sequoia Capital et DST. La société, déjà entrée dans le club fermé des licornes après une levée de 40 M€ en 2024, voit sa valorisation grimper à 2 milliards de dollars.

Créée en 2020, Pennylane développe un logiciel tout-en-un qui combine gestion financière, compte professionnel, production comptable et infrastructure PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire). La levée de fonds doit lui permettre d’accélérer son déploiement avant l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique en septembre 2026.

« Cette levée de fonds illustre la confiance de nos investisseurs et confirme notre ambition de faire de Pennylane la solution de référence en gestion financière intégrée et en facturation électronique », commente Arthur Waller, cofondateur et PDG de Pennylane dans un communiqué. « Notre infrastructure de PDP est déjà éprouvée, et notre écosystème est prêt à accompagner les entreprises et les cabinets comptables dans cette transition stratégique. »

Avec plus de 70 plateformes partenaires déjà homologuées, le marché s’annonce compétitif mais la startup entend capter un maximum de clients pendant cette période de transition pour pouvoir ensuite développer des services additionnels autour des factures.

À ce jour, la plateforme déclare plus de 4 500 cabinets utilisateurs de ses solutions et l’accompagnement d’environ 350 000 entreprises. La société a élargi son réseau de partenaires avec 60 intégrateurs revendeurs, lui permettant de croître rapidement sur le segment des PME. Elle revendique 60 M€ de revenus annuels récurrents et vise à dépasser les 100 M€ en 2025. Les effectifs devraient passer dans le même temps de 550 à 800 collaborateurs.