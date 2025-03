Eurêka Solutions, éditeur de solutions ERP de nouvelle génération, intègre l’IA dans sa solution pour offrir à ses clients toujours plus de possibilités pour gérer efficacement leurs opérations au quotidien.

Dans ce contexte, Eurêka Solutions, en collaboration avec la société Néomia et IBM, intègre l’Intelligence Artificielle (IA) dans ses logiciels de gestion pour améliorer l’expérience utilisateur et accroître la productivité des entreprises. L’IA permet de transformer les données en actions intelligentes et d’assister l’humain dans ses tâches. Elle n’a pas pour objectif de remplacer l’humain, mais de l’augmenter grâce à ses capacités d’analyse et de traitement de grandes quantités de données.

Application de l’IA chez Eurêka Solutions

Connexion sécurisée : Les méthodes classiques de double authentification (mot de passe + code SMS) peuvent être piratées. Chez Eurêka Solutions, l’IA analyse les habitudes (vitesse de frappe, navigation) pour détecter tout comportement anormal lors de la connexion ou de l’utilisation de fonctionnalités sensibles de l’application, comme les virements bancaires ou la modification des RIB fournisseurs. Si elle remarque une différence, l’accès est bloqué, garantissant une sécurité optimale, même si vos identifiants sont compromis.

Recherche universelle : Avec la Recherche universelle proposée par Eurêka Solutions, il est possible de trouver rapidement toutes les informations souhaitées, qu’elles soient structurées (comme des données clients) ou non (comme des emails) ou non structurées (Documents PDF, Excels, …) . L’IA classe les résultats par pertinence, faisant gagner du temps et améliorant la productivité globale.

Traduction en temps réel : L’IA intégrée d’Eurêka Solutions permet la traduction en temps réel. Il est possible de communiquer facilement avec des clients ou partenaires à l’international sans barrières linguistiques. L’outil traduit instantanément les échanges, simplifiant les interactions multilingues.

Assistant virtuel : L’Assistant Virtuel d’Eurêka Solutions automatise les tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse de support technique, de gestion des commandes ou d’aide à la vente, l’IA assiste en temps réel, améliore ainsi l’efficacité et réduit les tâches répétitives.

Automatisation des tâches : L’automatisation des tâches permet de générer des rapports, d’analyser des processus répétitifs et de proposer des actions automatiques. Cela permet de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité des opérations.

Gestion de la supply chain : L’IA optimise la supply chain en proposant automatiquement des réapprovisionnements, en tenant compte des meilleurs prix, délais, et même de l’impact carbone. Il est possible de gagner en efficacité et de réduire les coûts logistiques.