Eurêka Solutions, éditeur de solutions ERP, annonce un partenariat avec AMABIS, précurseur de solutions de qualité de données, pour transformer la gestion des données de ses clients et leur garantir une performance opérationnelle optimale et une conformité totale avec les exigences légales.

L’ERP est le système central de gestion des informations d’une entreprise. Qu’il s’agisse de données financières, logistiques ou commerciales, des informations précises et à jour sont fondamentales pour des opérations fluides et une prise de décision éclairée. Cependant, une mauvaise qualité des données peut entraîner des erreurs coûteuses. C’est là que l’intégration d’AMABIS à Eurêka ERP devient un atout majeur. Ensemble, ces solutions offrent une approche proactive pour garantir la qualité des données à chaque étape du processus.

Contrôle en temps réel des données

AMABIS vérifie automatiquement les données dès leur saisie dans l’ERP. Cela inclut la validation des adresses, des emails et des numéros de téléphone en temps réel, garantissant que chaque information saisie est exacte dès le départ. Cette automatisation réduit les erreurs humaines et assure la fiabilité des données clients.

Élimination des doublons et unicité des données

AMABIS détecte et élimine automatiquement les doublons dans la base de données. Cela garantit l’unicité de chaque fiche client ou fournisseur, permettant ainsi à l’entreprise de maintenir une base de données propre et optimisée pour de meilleures analyses et prises de décisions.

Enrichissement des données

Grâce à AMABIS, les entreprises peuvent enrichir leurs données clients avec des informations supplémentaires provenant de bases externes fiables. Par exemple, l’ajout d’un numéro SIRET ou d’un code APE permet une segmentation plus précise des clients et une personnalisation accrue des offres.

Conformité aux exigences légales

Avec des réglementations strictes comme le RGPD, les entreprises doivent garantir que leurs données clients sont exactes, à jour et sécurisées. Ce règlement impose une gestion rigoureuse des informations personnelles, et ne pas s’y conformer peut entraîner des sanctions financières importantes. L’alliance entre Eurêka ERP et AMABIS permet de s’assurer que toutes les données respectent les normes en vigueur et que les bases de données sont conformes à ces exigences légales.

L’alliance entre Eurêka ERP et AMABIS permet donc aux entreprises de gagner du temps, d’améliorer la productivité et de minimiser les erreurs liées à la gestion des données. En automatisant le contrôle et l’enrichissement des informations, les professionnels peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en offrant une expérience client optimisée grâce à des données précises et actualisées.

Sergio FICARA, Président d’Eureka Solutions « Avec Eurêka ERP et AMABIS, il est possible de disposer d’une solution intégrée, capable de fiabiliser et d’enrichir ses informations en temps réel. Cette alliance permet d’améliorer la productivité, de s’assurer de la conformité et d’offrir une expérience client de qualité. »