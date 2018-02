Equinix a nommé Oren Yehudai en tant que directeur du programme partenaires pour la région EMEA.

Précédemment chez Palo Alto Networks où il était en charge du réseau de ventes EMEA, Oren Yehudai a contribué à la croissance du spécialiste de la cybersécurité par le biais de ventes indirectes et de partenariats. Auparavant, il a exercé des fonctions similaires pour plusieurs sociétés du secteur des nouvelles technologies, parmi lesquelles NetApp et ClickSoftware. Depuis le siège européen de l’opérateur d’interconnexions et fournisseur de datacenters à Amsterdam, il dirigera une équipe d’une vingtaine de spécialistes channel et sera responsable des opérations des partenaires dans toute la région.

Depuis sa création en 2015, ce programme mondial a connu une croissance annuelle de 27 %, et comprend de plus de 300 partenaires dans la région EMEA.

Equinix a mis en place des partenariats stratégiques avec de grands fournisseurs de services cloud, tels qu’AWS, Cisco, Google Cloud Platform, IBM SoftLayer, Microsoft Azure et NetApp. Des entreprises comme F5 ou Oracle font également partie des membres de ce programme.