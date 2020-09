Le fonds d’investissement KKR & Co va céder Epicor Software à un groupe d’investisseurs dirigé par la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour environ 4,7 milliards de dollars, dette comprise. Révélée par le Wall Street Journal vendredi, l’information a été confirmée par KKR.

Ce dernier avait acquis l’éditeur de logiciels en juillet 2016 auprès d’Apax Partners, qui le détenait depuis 2011, pour 3,3 milliards de dollars, dette comprise.

Basé à Austin au Texas et dirigé par Steve Murphy, ex-président d’OpenText, Epicor avait été fondé en 1972 sous le nom de Triad Systems Corporation.

L’éditeur de logiciels d’ERP, de CRM, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de gestion du capital humain revendique 20.00 clients dans le monde appartenant aux secteurs du manufacturing, de la distribution, de la vente au détail et des services. Dans un communiqué, il annonce un mix de revenus comprenant 73% de revenus récurrents et un taux de croissance des activités SaaS de 60% depuis le début de l’année. Jeff Hawn, partner chez Clayton Dubilier & Rice, prendra la présidence du conseil d’administration d’Epicor jusqu’à la finalisation de la transaction prévue d’ici la fin de cette année. Il a précédemment été CEO de Quest Software et de Vertafore.

« La réputation d’Epicor en matière de qualité et de performance, et son impressionnant portefeuille de produits cloud de nouvelle génération, positionnent bien l’entreprise pour accélérer sa croissance dans les prochaines années », explique Jeff Hawn dans un communiqué. « Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de direction d’Epicor pour élargir davantage son portefeuille de produits et effectuer des acquisitions stratégiques afin de répondre aux besoins en constante évolution des clients en matière de transformation numérique. »