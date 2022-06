Econocom répond à l’appel d’Emmaüs Connect – suite à l’invasion de l’Ukraine – de dons d’ordinateurs en fin de vie pour permettre aux familles réfugiées en France de rester en contact avec leurs proches, de rechercher du travail ou encore de suivre des formations en ligne. L’ESN franco-belge annonce avoir mobilisé ses clients, dont EDF, pour offrir cinq cent PC reconditionnés par Ateliers Sans Frontières (ASF).

« Lorsque nos matériels informatiques en fin de vie ne sont pas revendus, nous organisons régulièrement des opérations de don », déclare dans un communiqué Karl Claerhout, en charge de la revalorisation des matériels IT et des dons chez EDF. « En 6 ans, ce sont plus de 6.500 ordinateurs portables que nous avons ainsi offerts à des associations ou des entités territoriales qui œuvrent sur le terrain pour des causes éducatives, environnementales et d’insertion professionnelle »,

« A travers le déploiement de LaCollecte.tech, Emmaüs Connect souhaite faire du numérique une chance pour tous et poursuit son appel aux dons », ajoute Marie Cohen-Skalli, co-directrice d’Emmaüs-Connect.

Ce n’est pas la première fois qu’Econocom s’engage à donner des ordinateurs portables. L’une des dernières opérations de ce type date de la pandémie de Covid-19.

Rappelons que les appels à la mobilisation sont multiples au sein d’Econocom. Il y a trois semaines, c’était son intersyndicale qui appelait au débrayage de l’Unité économique et sociale Services (UES).