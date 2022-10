Depuis longtemps annoncé, le virage de l’éditeur de solutions de gestion de contenus SER vers l’indirect est en train de se concrétiser avec la signature d’un accord de partenariat avec l’intégrateur de solutions de gestion de contenu d’entreprise et de gestion de la communication client (ECM/CCM) AmeXio. Société française employant 350 personnes et réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires annuel, AmeXio est présente dans cinq pays (France, Belgique, Luxembourg, Portugal et Suisse) mais réalise l’essentiel de son activité en France. L’accord est valable dans les cinq pays où AmeXio opère.