Dropbox s’appuie sur son modèle gratuit (Basic) pour attirer davantage de clients. Une stratégie qui s’avère efficace puisqu’à l’issue du troisième trimestre, le spécialiste du stockage en ligne a dépassé ses objectifs en termes d’utilisateurs payants. En effet, si l’utilisation de la plateforme est gratuite, des services supplémentaires (capacité de stockage accrue, historique de 30 jours) sont facturés. De plus les règles d’utilisation du modèle Basic sont devenus plus contraignantes, obligeant certains clients à basculer vers un abonnement payant.

Au 30 septembre, Dropbox comptait 14 millions d’abonnés, contre 12,3 millions un an auparavant et plus que les 13,89 millions prévus, rapporte Reuters. Le revenu moyen par utilisateur a atteint 123,15 dollars, dépassant les estimations de Refinitiv qui tablait sur 122,82 dollars. Les revenus reportés de la société, qui mesurent les activités futures des éditeurs de logiciels par abonnement, s’élèvent à 541,1 millions de dollars, dépassant les estimations qui, toujours selon Refinitiv, étaient de 534 millions de dollars. Autre record : le chiffre d’affaires a progressé de 19% à 428,20 millions de dollars alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 423,48 millions de dollars.

En revanche, la perte nette GAAP a atteint 17 millions de dollars, ou 4 cents par action, au cours du trimestre, contre 5,8 millions de dollars, ou 1 cent par action, un an plus tôt. En termes non-GAAP, Dropbox a gagné 13 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 11 cents par action.

« Nous sommes enthousiasmés par l’élan acquis au début avec notre nouvelle application de bureau, des millions de personnes l’utilisent déjà depuis le 25 septembre, date de sa disponibilité générale. Avec le lancement de Dropbox Spaces, nous progressons considérablement dans la création du premier espace de travail intelligent au monde, où les utilisateurs peuvent se concentrer sur le travail qui compte », commente dans un communiqué le cofondateur et CEO de l’entreprise, Drew Houston.