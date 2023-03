Après la récente décision de supprimer son offre gratuite pour les équipes, Docker fait un mea culpa et admet « un terrible travail » sur la façon de l’avoir annoncée. Le spécialiste de la conteneurisation avait averti les utilisateurs par mail qu’ils avaient 30 jours pour passer à une offre payante, délai après lequel leurs données pourraient être supprimées. En plus de la grogne, cette annonce avait fait naitre une vague d’inquiétude dans la communauté qui craignait que la suppression de certains composants essentiels aux pipelines de déploiement des applications, telles que les images Docker, puissent affecter certains projets open source.

« Nous nous excusons pour la façon dont nous avons communiqué et mis fin aux abonnements Docker Free Teams qui ont alarmé la communauté open source », déclare ainsi l’entreprise dans un communiqué. « Nous aimerions également préciser que les images publiques ne seront supprimées de Docker Hub que si leur responsable décide de les supprimer. Nous sommes désolés que nos premières communications n’aient pas clarifié cela », ajoute Tim Anglade, le directeur marketing de Docker.

Docker maintient toutefois la suppression de l’offre et la justifie en expliquant qu’elle était « mal ciblée », son programme communautaire Docker Sponsored Open Source (DSOS) étant plus avantageux. Mais s’il est lui aussi gratuit (un an renouvelable), il se fait sur admission, avec une démarche plus longue et sans garantie de succès. Docker a assoupli ses critères d’acceptation mais exclut toujours les projets à vocation commerciale.

L’entreprise relativise aussi ce mauvais épisode en expliquant que l’offre Free Teams ne représentait que 2% des utilisateurs. Pas sûr cependant que la simple reconnaissance d’une erreur de communication suffise à convaincre les développeurs concernés. D’autant que tous ne seront pas admissibles au programme DSOS et que les autres devront payer au minimum 300 dollars par an d’abonnement. Docker affirme rester « à l’écoute des commentaires de la communauté ». Mais si des projets open source devaient au final bien être impactés, son image ne manquerait pas d’être un peu plus écornée.