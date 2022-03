Divalto annonce que lui et son écosystème de partenaires auront 250 postes à pourvoir en 2022, essentiellement de développeur.se.s et des chef.fe.s de projet. À lui seul, l’éditeur prévoit une soixantaine d’embauches sur l’année. À cet effet, il organise avec une douzaine de partenaires un événement de recrutement 100% digital le 31 mars prochain sur la plateforme AppyFair.

Une première pour Divalto. Baptisé Objectif ITalents, l’événement se tiendra de 17h00 à 21h00. Il sera rythmé par des conférences et des plateaux visant à faire découvrir Divalto, ses partenaires et ses solutions. Des développeur.se.s et des chef.fe.s de projet en poste témoigneront sur leur quotidien dans l’entreprise et une conférence technique sera consacrée au Saas et à la méthodologie SCRUM.

Les candidats pourront échanger directement avec les recruteurs en se rendant directement sur leur stand virtuel. Seront ainsi représentés Divalto mais également AZNetwork ; Coaxis Software ; Divy ; Helios Informatique ; Infiny Soft ; Groupe Différence (Différence Informatique) ; PG2I (Groupe Prog’Info) ; Sig-aL ; Syxperiane ; Groupe Tenor et TGS France (ex-Soregor).

« Avec une centaine d’inscriptions à date, les premiers retours sont particulièrement encourageants », selon Amel Traïkia, consultante relations presse pour Divalto.

L’ensemble des postes à pouvoir est disponible sur la plateforme Welcome To The Jungle en suivant ce lien.