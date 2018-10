Digital Guardian lance MSP for EDR, un nouveau programme de sécurité gérée pour la détection et la réponse aux menaces sur les terminaux. L’éditeur a combiné sa technologie EDR avec son programme MSP pour fournir aux organisations une solution soutenue par l’assistance d’un service d’expertise disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, partout dans le monde.

Le programme MSP for EDR propose aux clients une protection contre les menaces avancées, y compris les programmes malveillants sans fichiers, les logiciels malveillants polymorphes, les attaques zero-day, les menaces persistantes avancées (APT), les ransomwares, les menaces internes et les méthodes avancées d’exfiltration des données. En outre, les clients ont la possibilité d’y ajouter le programme Managed Security Programme for Data Loss Prevention (MSP for DLP) de Digital Guardian, qui surveille en permanence tous les canaux d’exfiltration de données pour détecter tout mouvement suspect ou non autorisé.

Selon l’éditeur américain, son programme MSP actuel est son service qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus d’un million d’agents gérés pour plus de 165 clients, allant de l’entreprise de taille moyenne aux membres du Fortune 100, dans tous les secteurs, notamment les services financiers, la production industrielle, la santé, la technologie et les services professionnels.

Pour répondre à la demande provenant du marché de l’UE, Digital Guardian a par ailleurs ouvert un nouveau centre de données pour ses services cloud à Francfort. L’installation est, précise l’éditeur, entièrement conforme aux exigences de l’UE en matière de protection des données et servira les clients, nouveaux ou existants, de Digital Guardian qui doivent conserver le contrôle et la gestion de l’endroit où sont stockées leurs données.

« Le programme MSP for EDR de Digital Guardian fournit à nos clients des services de surveillance, de détection, de chasse des menaces et de réponse en cas d’incident, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », indique dans un communiqué Tim Bandos, vice-président de la cybersécurité internationale chez Digital Guardian. « En combinant notre technologie de pointe, dotée d’analyses avancées et d’un système robuste de gestion des renseignements sur les menaces, avec une équipe mondiale d’experts en sécurité, nous sommes en mesure de détecter rapidement les menaces avancées, d’y réagir et d’y remédier afin d’offrir le plus haut niveau de protection à nos clients. »