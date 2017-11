Désormais propriété du groupe Tessi, Dhimyotis lance une vague de recrutements afin d’accélérer sa croissance en France et à l’international. Le spécialiste de la cybersécurité et de la confiance numérique, qui ouvre une agence à Paris, souhaite renforcer ses équipes commerciales, marketing et techniques et recrute :

– des commerciaux grands comptes en France et à l’international

– des avant-ventes

– des experts du marketing digital

– des administrateurs Systèmes & Réseaux

– des développeurs Java et internet

– des techniciens supports

– un office manager.

Les postes techniques seront basés à Villeneuve d’Ascq dans le Nord.

« Les marchés sur lesquels nous évoluons progressent entre 40% et 50% en moyenne par an. Le sujet de la protection des données par un Tiers de confiance Européen est essentiel pour les entreprises Européennes car nous sommes certifiés et encadrés par des normes ad’hoc que nos concurrents américains ne possèdent pas. Fort de ce constat, nous allons nous imposer en Europe comme l’un des acteurs incontournables de l’identité numérique, de la signature électronique, de la protection des sites web et des données », commente dans un communiqué Arnauld Dubois, directeur général de Dhimyotis.