MyNtic-PR, agence de RP de référence dans le secteur des technologies et des télécoms, présente les résultats de la seconde édition de son baromètre des RP dédiées au secteur du numérique B2B.

Cette étude a été effectuée sur une année (d’avril 2024 à avril 2025) pour étudier les grandes tendances mises en œuvre par plus de 70 acteurs de l’industrie IT B2B : éditeurs, intégrateurs, opérateurs, ESN et constructeurs. Elle compile anonymement des données provenant de startups, PME IT et de grands acteurs technologiques.

Quelques enseignements de cette seconde édition

Nombre moyen de communications diffusées

En moyenne, 14 communications ont été envoyées sur les 12 derniers mois aux médias (contre 12 pour la première édition). De fortes disparités subsistent en fonction de la taille des entreprises. Cette année encore, les startups continuent de publier plus d’annonces, notamment sur les sujets Channel et Corporate.

Types de sujets les plus diffusés

Comme à l’occasion de la première édition, le Top 3 des sujets les plus diffusés concerne les annonces corporate (49 %), les tribunes/avis d’expert (36 %), puis une montée en puissance des études (8 % contre 5 %). Les cas client arrivent cette année en 4e position avec 7 % contre 10 % l’année dernière.

Nombre moyen de retombées médias obtenues par les acteurs de l’IT

Sur ce point, en se basant sur une diffusion de 14 contenus par an, hors sujets d’exclusivité, 145 articles sont obtenus par année contre 130 pour la première édition. La répartition des publications reste quant à elle assez similaire avec 64 % de médias digitaux, suivis par le print 26 % et 10 % pour les télés/radios.

Types de médias les plus réceptifs aux annonces diffusées

La presse métier (IT généraliste ou IT spécialisée : cyber, Télécom, IA, etc.) se maintient à la première place avec 75 % des articles obtenus (contre 70 précédemment). La presse économique/généraliste obtient 20 % contre 25 % l’année dernière et la presse sectorielle reste stable à 5 %.

TOP 3 des principaux sujets mis en avant

L’intelligence artificielle totalise près de 50 % des sujets (+ 15 % par rapport à la première édition), suivie de la cybersécurité (35 % contre 25 % l’année dernière), puis les outils de collaboration (télécom, plateforme collaborative, communication unifiée, ERP) pour 15 % contre 20 % précédemment.

Actions complémentaires mises en œuvre avec les RP

L’association RP-marketing digital continue de se positionner comme un axe stratégique pour les acteurs de l’IT (aide aux téléchargements de ressources, stratégies de backlinks, brand contents). Cette tendance passe une nouvelle fois devant l’approche événementielle traditionnelle (support sur les salons, conférences de presse). Le ROI et mesure d’impact du digital expliquent cette tendance durable.

Exploitations des résultats liés aux actions RP

Les RP sont de mieux en mieux exploitées par les équipes marketing et vente. Ainsi, 70 % des annonceurs utilisent les résultats obtenus par les relations presse pour compléter leurs actions commerciales (contre 55 % précédemment).

Franck TUPINIER, fondateur de l’agence MyNtic-PR « Cette seconde édition de notre baromètre des RP dédié à l’IT B2B met clairement en avant des tendances fortes sur les stratégies de communication déployées par les acteurs du secteur, que ce soit sur la nature des sujets traités, notamment avec l’IA, ou sur les résultats obtenus et l’imbrication toujours plus forte des stratégies RP dans les dispositifs de marketing digital. »