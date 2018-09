Google développe-t-il une technologie de cloud privé ? C’est ce qu’affirme le site américain The Information, qui s’appuie sur les déclarations de deux personnes se disant au courant du projet. Selon ces dernières, la firme de Mountain View teste actuellement des appliances qui associent des fonctions de serveur, de stockage et de mise en réseau pour les datacenters d’une poignée de gros clients.

Vraie ou fausse, cette information a créé la panique chez les investisseurs de Nutanix, provoquant la chute du titre du spécialiste de l’hyperconvergence – et partenaire de Google – de près de 12% lundi. L’action passait ainsi de 52,50 dollars à 46,43 dollars rapporte The Register.

Google a aussitôt démenti dans un mail envoyé à des journalistes américains spécialisés. « Nous pouvons confirmer que nous ne construisons pas d’appareils personnalisés pour la vente externe », affirme le document. Le titre a depuis rebondi. Mardi matin il cotait 49,65 dollars.

Comme le rappelle The Information, les dirigeants de Google ont déclaré qu’ils étaient prêts à rencontrer les gros clients « là où ils se trouvent » et à étendre ses services cloud aux datacenters des clients. En juillet, au cours de sa conférence Next, la société a indiqué qu’elle préparait le lancement de GKE On-Prem, une version de Kubernetes qui s’exécute dans les centres de données privés.

Rappelons le tout de même : bien que n’abandonnant pas complètement les appliances, Nutanix est passé en début d’année à un business model plutôt centré sur le logiciel.