Le passage de témoin entre Alexandre Brousse et Florence Ropion, qui a repris la direction channel France en mai dernier, a un peu relégué l’annonce au second plan : depuis le 1er mai, le programme partenaires Dell EMC a laissé la place à un programme remanié qui a vocation à regrouper sous une seule bannière les programmes partenaires de l’ensemble des sociétés du groupe Dell Technologies : Dell EMC mais également VMware, SecureWorks, RSA, Pivotal, Virtustream, Boomi, etc. Initiatrice de ce programme générique, Cheryl Cook, vice-présidente en charge du marketing partenaires monde de Dell EMC, était à Paris cette semaine pour en présenter les grandes lignes et échanger avec quelques-uns des principaux partenaires français de la marque. Une dizaine de partenaires ont ainsi été invités à un dîner mardi 9 juillet au Georges V.

L’objectif de ce programme, c’est de permettre aux partenaires d’accéder facilement aux produits et solutions de l’ensemble des sociétés du groupe en minimisant les prérequis en termes de certifications et en maximisant les bénéfices associés (marges, fonds marketing, etc.). L’idée, à terme, c’est de favoriser les ventes croisées et le développement de solutions intégrées associant les différentes sociétés du groupe.

Pour l’heure, il y a peu de changements notables pour les partenaires Dell EMC existants. Ils ont été basculés dans le nouveau programme sans perdre leur niveau d’accréditation et leurs avantages associés. Mais ils bénéficient d’ores et déjà de passerelles sur le plan des certifications et des niveaux d’accréditation entre les différentes sociétés du groupe (notamment entre Dell EMC et VMware et bientôt avec les autres marques). De même, le chiffre d’affaires réalisé avec l’ensemble des sociétés du groupe est désormais pris en compte dans la détermination de leur statut. Plusieurs partenaires français devraient ainsi franchir des seuils à la hausse d’ici à la prochaine révision de statut prévue fin août-début septembre. En revanche, les programmes de remises et de marge arrière restent à harmoniser.

Un point complet sera fait le 17 septembre lors du Dell Technology Forum qui se tiendra au Carrousel du Louvre en présence de 1.700 participants et un premier bilan sera fait lors du Channel Business Forum programmé début décembre, auquel seront conviés l’ensemble des quelque 125 certifiés français.