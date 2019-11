Selon Bloomberg, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, Dell Technologies chercherait à vendre RSA Security, une opération qui pourrait rapporter au géant texan un milliard de dollars, dette comprise.

Rien ne garantit toutefois que les discussions, qui en sont à un stade précoce, aboutiront ont précisé les sources, qui souhaitent conserver l’anonymat. Sollicité par nos confrères, Dell a refusé de commenter l’information.

La firme de Round Rocks est devenue propriétaire de RSA en 2016 lors de la prise de contrôle d’EMC, qui avait acquis l’éditeur de solutions de cybersécurité pour environ 2,1 milliards de dollars en 2006.

Réputée pour ses jetons d’authentification (Secure ID), la société commercialise des solutions de gestion intégrée des risques (Archer Suite), de gestion des informations et événements de sécurité (Netwitness Platform) de préventions des fraudes omnicanal (Fraude & Risk Intelligence Suite) et propose des services spécialisés. Elle organise depuis 1991 la RSA Conférence, une méga conférence annuelle sur la sécurité IT rassemblant plus de 40.000 participants.

Sur son site, RSA revendique la protection de 30.000 clients, 50 millions d’identités et un milliard de consommateurs dans le monde.

En février dernier, Reuters avait indiqué que Dell souhaitait se séparer de SecureWorks son autre éditeur spécialisé dans la sécurité IT. Ces négociations n’avaient toutefois pas abouti.