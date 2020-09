L’offre VxRail s’enrichit. Dell vient en effet d’annoncer l’intégration dans son appliance de VMware Tanzu, permettant ainsi aux clients de créer, d’exécuter et de gérer des applications basées sur des conteneurs Kubernetes dans une solution d’infrastructure hyperconvergée entièrement intégrée. « Dell Technologies est le seul fournisseur HCI à proposer un portefeuille Tanzu entièrement intégré avec des offres d’architecture de référence, de cluster et de cloud privé – le tout sur VxRail », explique Chad Dunn, vice-président de la gestion des produits Dell Technologies pour VxRail dans un article de blog.

Chad Dunn ajoute que Dell a désormais tout pour plaire aux clients, qu’ils cherchent à se développer sur une plateforme validée Platform-as-a-Service ou Container-as-a-Service avec Tanzu Architecture pour VxRail, démarrer rapidement avec un déploiement Kubernetes de vSphere avec Tanzu sur VxRail, ou déployer Kubernetes à grande échelle sur la plateforme cloud Dell Technologies avec VMware Cloud Foundation et maintenant Tanzu.

Le constructeur texan annonce en effet de nouvelles versions vSAN et vSphere, qui offrent un certain nombre d’avancées dont les utilisateurs de VxRail peuvent tirer parti, notamment une option de « compression only » pour les charges de travail exigeantes, des services de fichiers étendus, de nouvelles fonctions de sécurité, ainsi que la gestion à distance des clusters VCF visant à étendre les charges de travail jusqu’à la périphérie.

Enfin, grâce à une nouvelle fonctionnalité de gestion à distance des clusters de VMware Cloud Foundation, les utilisateurs de VxRail peuvent étendre les domaines de charges de travail de VMware Cloud Foundation à des sites distants tout en maintenant des opérations cohérentes et une gestion intégrée du cycle de vie depuis le cloud hybride jusqu’à la périphérie.