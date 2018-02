Profitant de la présentation des résultats 2017 de la société, le président de Carbonite, Mohamad Ai, a annoncé l’acquisition pour 145,8 millions de dollars de son concurrent Mozy auprès de Dell-EMC. « Cette transaction offre aux clients de Mozy des capacités évolutives et élargit la base à laquelle Carbonite propose ses solutions », a-t-il déclaré. L’opération devrait être finalisée avant la fin de ce trimestre.

Basé à Seattle, Mozy a connu une vie plutôt mouvementée. Développée en 2005 par Berkeley Data System, l’offre de sauvegarde et de restauration en ligne a été acquise pour 76 millions de dollars par EMC en 2007, qui l’a transférée à VMware en 2011, avant de la récupérer en 2013. Suite à l’acquisition du spécialiste du stockage par Dell, elle est entrée en 2016 dans le giron de Dell Technologies qui la cède à son tour.

Destinée aux particuliers et aux professionnels à l’origine, l’offre a été élargie aux entreprises en 2012. Selon Mohamad Ali, Mozy elle compterait 35.000 entreprises clientes dans le monde, servies par un réseau de plus de 2.000 revendeurs.

Selon plusieurs partenaires qui se sont confiés à CRN, séduisant plutôt une clientèle de particuliers et de professionnels l’offre Mozy ne s’est pas bien intégrée au sein de l’offre de Dell Technologies, désormais axée sur l’entreprise. « Nous n’avons jamais vendu Mozy. Nous n’en avions pas vraiment besoin. Ce n’étaient pas les bons clients pour le channel », a résumé l’un de ces partenaires. Rien d’étonnant donc à ce que Dell, toujours à la recherche de liquidités pour couvrir ses dettes, se sépare de la société.

Carbonite, qui va financer cette nouvelle acquisition en numéraire et par une facilité de crédit renouvelable de 120 millions de dollars, rêvait depuis trois ans de mettre la main sur Mozy a encore expliqué Mohamad Ali. Répondant à une question des analystes financiers, il a ajouté que suite à son acquisition par EMC Mozy était entré plus rapidement sur le marché de l’entreprise que Carbonite. D’après lui, les 35.000 entreprises clientes et le channel de Mozy constituent une base intéressante pour la vente croisée de composants Carbonite, notamment du backup de serveurs et du DRaaS (disaster recovery-as-a-service).

Au cours de son exercice 2017, Carbonite a enregistré un chiffre d’affaires de 239,5 millions de dollars, en croissance de 16% sur un an, et une perte GAAP de4,0 millions de dollars, contre 4,1 millions de dollars un an plus tôt. Le revenu net non-GAAP s’est établi à 22,8 millions de dollars, contre 16,4 millions de dollars en 2016.