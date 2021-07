Après la parenthèse Covid, l’activité reprend à un rythme soutenu pour la jeune ESN spécialiste de la donnée. Elle vient d’achever son premier semestre sur une croissance de ses revenus de l’ordre de 20% et ses prises de commandes lui laissent augurer une progression comparable au deuxième semestre. Ayant fait le plein de nouveaux contrats, DataValue Consulting doit maintenant produire en recrutant.

Cinquante-cinq recrutements sont programmés d’ici à la fin de l’année dont une quarantaine correspondent à des créations de postes. DataValue Consulting cherche ainsi des architectes cloud, des architectes data, des managers data et des consultants confirmés. « On devrait encore rester sur des rythmes de croissance phénoménaux jusqu’en 2023 car tous les clients sont en train de migrer leurs infrastructures vers le Cloud », expose Abdelaziz Joudar, son président (photo). Si tous les postes ouverts sont pourvus, la société devrait alors approcher les 300 collaborateurs d’ici à la fin de l’année, contre près de 260 actuellement. Son chiffre d’affaires devrait alors tangenter les 25 M€ contre 19,4 M€ en 2020.

Partenaire de Microsoft, Jedox, OneStream, Salesforce, SAP, Arcplan…, DataValue Consulting promeut une approche holistique de la donnée et s’emploie à en maîtriser les différents métiers : gestion des actifs numériques (digital asset management ou DAM), gestion de la performance (enterprise performance management ou EPM), aide à la décision, pilotage financier et planification, visualisation, etc.

Le groupe intervient aussi bien sur des missions de conseil, que sur l’intégration et la maintenance des applications… Très sollicité par ses clients pour les accompagner dans la migration de leurs données vers le Cloud, il les assiste également dans la définition de leur stratégie data et l’évolution de leurs plateformes existantes. Avec 38% de ses clients issus du public, la société se présente comme le quatrième prestataire de services autour de la donnée dans le secteur public, derrière Capgemini, Sopra Steria et CGI. C’est sur le conseil que DataValue Consulting enregistre la dynamique de croissance la plus forte, souligne Abdelaziz Joudar.

DataValue Consulting est abonné aux croissances vigoureuses : la société figure en bonne place dans le classement 2021 des Champion de la croissance LesEchos pour être passée de 3 M€ de chiffre d’affaires en 2016 à 18 M€ en 2019.

Outre le recrutement, l’enjeu pour la société sur la période 2021-2022 va être de consolider sa position d’expert data dans le secteur public et de mettre sur pied des offres transverses, communes à ses différentes filiales – elle en compte cinq. Autre chantier en cours : le renforcement de sa visibilité et de sa notoriété à travers une démarche d’inbound marketing.