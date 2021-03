Michael Dell est optimiste. Dans une interview accordée à CRN, le patron éponyme du constructeur informatique a expliqué que l’exercice 2021 record enregistré le 29 janvier dernier (94,22 milliards de dollars) n’était « qu’un commencement ». Il a notamment expliqué qu’il y avait de belles perspectives pour l’entreprise, parmi lesquelles le lancement d’un nouveau serveur. « Nous aurons très prochainement une annonce assez importante concernant un serveur PowerEdge et notre 15e génération », a-t-il indiqué.

L’an dernier, le chiffre d’affaires de l’activité PC du constructeur a été propulsé à 48,4 milliards de dollars, bénéficiant du passage des salariés et des étudiants au télétravail et à la formation à distance. Michael Dell a affirmé que la demande de PC allait se poursuivre et même s’accroître. « Ce sont des années folles », a-t-il ajouté, rappelant qu’IDC et Gartner prévoyaient des croissances aux alentours de 5%. Il a indiqué qu’il y avait des millions d’enfants dans le monde qui avaient besoin aujourd’hui d’un PC pour étudier et pour jouer. « Nous continuons d’investir dans l’innovation et nous nous concentrons sur la formation de la main-d’œuvre dans son ensemble, mais aussi sur des technologies comme le cloud, la 5G, l’IA. Tout cela donne aux gens une plus grande flexibilité pour travailler et jouer de n’importe où », a encore expliqué le dirigeant.

Celui-ci a par ailleurs indiqué que les offres basées sur la consommation, qui représentent à ce jour 30 milliards de dollars de revenus différés, ainsi que le multicloud, sont davantage recherchés par les clients. Il a fixé rendez-vous à nos confrères les 5 et 6 mai prochains à l’occasion du Dell Technologies World pour en apprendre plus sur ce sujet.

Michael Dell a par ailleurs promis que sa société fera en sorte que d’ici 2030 la moitié des effectifs, et au moins 40% du management, seront composés de femmes.

Il a également glissé dans la conversation que le cloud public n’était ni plus ni moins sécurisé que les solutions sur site. « La raison en est que la sécurité concerne les gens et que des deux côtés les gens peuvent faire des erreurs et compromettre la sécurité », a-t-il lâché. Il a jouté que cela pouvait se produire même si une organisation mettait en œuvre les meilleures pratiques de cybersécurité pour créer un réseau hautement sécurisé. Il a cependant assuré que Dell se concentrait sur la création d’une sécurité intrinsèque avec ses propres produits de cybersécurité et en s’appuyant sur des partenariats technologiques étroits avec ses filiales VMware et Carbon Black.