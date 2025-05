Shortways, éditeur Saas d’un assistant digital visant à simplifier l’utilisation des applications d’entreprises, annonce l’obtention du fameux label CyberVadis niveau Avancé et positionne la confiance digitale au centre de sa stratégie de croissance

CyberVadis est la première solution permettant de gérer l’ensemble du processus d’évaluation des risques de cybersécurité des tiers. La plateforme CyberVadis est basée sur une méthodologie qui correspond à toutes les principales normes de conformité internationales. Sa méthodologie s’appuie sur les principaux référentiels de sécurité, notamment le NIST Cybersecurity, l’ISO 27001 et le RGPD.

Olivier Piedfroid, CTO chez Shortways « Aujourd’hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont confrontées aux cybermenaces. Vol de données, attaques par Ransomware et tentatives d’intrusion sont devenus monnaie courante. Dans un contexte international incertain, la cybersécurité est plus que jamais un enjeu stratégique. Shortways prend pleinement conscience de ces défis et s’engage à garantir un environnement numérique sécurisé pour ses clients. Nous sommes fiers d’avoir obtenu un score avancé de 718/1000 à la certification CyberVadis, une reconnaissance concrète des efforts déployés pour assurer un haut niveau de protection. »

À travers cette certification reconnue, Shortways démontre ainsi sa capacité à intégrer les plus hauts standards de cybersécurité et à mettre en place une gouvernance cyber prenant en compte les sujets liés à la protection des données, à la confidentialité, à la gestion des accès et des identités, à la protection des infrastructures et des applications et à la détection et la réponse aux incidents.