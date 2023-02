Chuck Robbins, le PDG de Cisco, déclare une croissance de 7% des revenus du groupe à l’occasion l’annonce de ses résultats trimestriels. Cisco voit ses revenus récurrents annuels totaux (ARR) augmenter de 6% d’une année sur l’autre pour atteindre 23,3 milliards de dollars. Les revenus totaux des logiciels et les revenus des abonnements logiciels ont augmenté respectivement de 10% et de 15% d’une année sur l’autre. 84% des ventes de logiciels étaient basées sur des abonnements au cours du deuxième trimestre fiscal 2023 de l’entreprise. Les revenus récurrents représentent désormais 44% du chiffre d’affaires annuel du géant de la technologie.

« Nous avons augmenté les livraisons de produits et constaté des réductions significatives des délais de livraison aux clients. Avec l’augmentation des livraisons de produits, les stocks des canaux ont également diminué car les partenaires ont pu terminer les projets de leurs clients », déclare Cisco dans un communiqué.

La société basée à San Jose, en Californie, a encore 2 milliards de dollars de commandes de logiciels dans son carnet de commandes.

Le segment Secure, Agile Networks de Cisco (activités de commutation et de routage de base) a enregistré un chiffre d’affaires de 6,75 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 14% par rapport au deuxième trimestre 2022. Ce segment a été considérablement affecté par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ces derniers trimestres.

Le segment de la sécurité de bout en bout de Cisco a affiché une croissance de 7% au cours du second trimestre, soit 943 millions de dollars.

Le segment Collaboration de Cisco, en proie à des difficultés, a vu son chiffre d’affaires baisser de 10% d’une année sur l’autre pour atteindre 958 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022, ce que l’entreprise a attribué à la baisse des réunions à distance et des dispositifs de collaboration, légèrement compensée par la croissance de Contact Center.

Le segment Internet for the Future de Cisco (télécommunications, cloud computing et de réseaux optiques) a baissé de 1% par rapport à l’année précédente, avec un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars, en raison du déclin des activités Optical et Edge de l’entreprise. L’activité Webscale de Cisco, en revanche, a connu une croissance à deux chiffres au cours du trimestre.

Pour mémoire, la série de licenciements qui a eu lieu en novembre dernier après l’annonce des résultats trimestriels concernait 5% des effectifs de l’entreprise.