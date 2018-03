Le 23 mars 2018, les membres fondateurs de l’AFPSIA (Association Française pour la Promotion et la Sensibilisation à l’Intelligence Artificielle) se sont réunis en assemblée générale pour créer officiellement l’association. Celle-ci a pour vocation de promouvoir l’intelligence artificielle et de favoriser la sensibilisation des particuliers et des entreprises à cette technologie. L’AFPSIA veut tout particulièrement contribuer à promouvoir une intelligence artificielle responsable ainsi que les initiatives en faveur de la préparation du grand public à l’impact des évolutions technologiques de l’intelligence artificielle sur la société.

Concrètement, l’association a pour objet de :

– promouvoir toute initiative ayant pour but la diffusion du savoir lié à l’intelligence artificielle en langue française

– informer le public des changements engendrés par le développement des systèmes intelligents dans les années à venir et de l’inciter à prendre part aux débats sur l’utilisation de l’intelligence artificielle

– distinguer, grâce au label IAFrance, les sociétés qui contribuent en langue française à la diffusion de la connaissance technique et scientifique de l’intelligence artificielle ou à la sensibilisation auprès du grand public

– encourager un usage responsable et éthique de l’intelligence artificielle.