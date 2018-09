L’association américaine de défense des consommateurs Consumer Reports a fait savoir qu’elle recommandait à nouveau l’achat de la gamme Surface de Microsoft, à l’exception d’un seul appareil, la Surface Go, rapporte CRN.

Il y a un an, l’association faisait savoir qu’elle ne pouvait plus recommander les produits Microsoft Surface en raison de problèmes de fiabilité. Se basant sur des enquêtes menées auprès des consommateurs, elle estimait que les Surface étaient plus sujets aux problèmes que les produits concurrents.

Elle indique à présent que la fiabilité de Microsoft est désormais comparable à celle de la plupart des autres marques de portables. Un appareil de la firme de Redmond n’est cependant pas jugé recommandable à cause d’un manque de performance : la Surface Go, une tablette compacte 2-en-1 à prix abordable lancée au mois de juillet. Dotée d’un écran de 10 pouces et d’un processeur Intel Pentium Gold 4415Y elle offre selon Consumer Reports « des performances inférieures à ce que les consommateurs peuvent trouver sur plusieurs autres ordinateurs portables, ce qui peut entraîner des retards lors de tâches telles que le passage d’une fenêtre à une autre ».

En cela, la tablette de Microsoft ne se différencie guère de ses concurrentes à petit écran. « En général, les ordinateurs portables de 10 et 11 pouces rencontrent des difficultés dans les tests de Consumer Reports en raison de leur puissance de traitement relativement faible », reconnait l’association.