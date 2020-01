L’année 2020 verra l’avènement du multi-Cloud c’est-à- dire la répartition des données, des applicatifs et des fonctionnalités as a Service sur du Cloud public, privé et on-premise. Les études prévoient que cette approche deviendra la norme pour 70% des entreprises d’ici fin 2020 contre à peine 10% à l’heure actuelle.

Cependant, la majorité des acteurs n’a pas encore franchi le cap de la commercialisation d’offres Cloud. Les enjeux n’ont pourtant jamais été aussi élevés, le Cloud public offre un large éventail d’opportunités de chiffre d’affaires allant de la recommandation / référencement aux services managés, en passant par la mise en œuvre/intégration et le développement d’applications.

La souplesse technique et commerciale apportée par le Cloud entraine l’uberisation de l’économie numérique, aujourd’hui plus que jamais il est primordial pour les acteurs du Channel de se différencier en proposant des offres Cloud à valeur ajoutée. Vous souhaitez développer vos propres offres Cloud découvrez avec Crayon les questions à vous poser dans notre livre blanc Construisez votre offre Cloud avec Crayon !