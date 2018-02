Le Cisco Catalyst 9000 Series, la nouvelle gamme de commutateurs destinés aux réseaux intuitifs, est l’un des nouveaux produits à la croissance la plus rapide que l’entreprise ait jamais lancé. Plus de 3.100 clients ont acheté cet équipement réseau lancé l’été dernier, faisant plus que doubler la clientèle du produit en tout juste trois mois, préparant ainsi le terrain pour la rapide expansion de la plateforme dans l’ensemble du portefeuille Cisco a expliqué le CEO de la société, Chuck Robbins, aux analystes lors de la présentation des derniers résultats trimestriels de la société. « C’est le lancement le plus rapide d’un nouveau produit que nous ayons jamais connu et un magnifique exemple de l’innovation que nous avons livrée au cours des deux dernières années », a ajouté le dirigeant, rapportent nos confrères de CRN. Après un trimestre de commercialisation, le produit avait déjà séduit près de 1.100 clients.

Ce succès est en grande partie dû à la mobilisation du channel a encore expliqué Chuck Robbins. « Les partenaires sont ravis que nous ayons réintroduit de l’innovation dans notre portefeuille de base, leur offrant ainsi la possibilité de travailler ces nouveautés avec leurs clients. »

Destinés à mieux router les objets connectés grâce à une bande passant plus étendue, plus faciles à configurer à l’aide d’une nouvelle console DNA s’appuyant sur l’intelligence artificielle, ces commutateurs sont par ailleurs disponibles sous forme d’abonnement mensuel, ce qui facilite leur commercialisation. Selon le patron de Cisco, le coût est même inférieur à celui des anciens switches dotés d’une licence perpétuelle.