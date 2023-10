ÉHO.LINK confirme sa place d’acteur de référence sur le marché de la cybersécurité en annonçant le lancement d’un projet de R&D d’envergure : Ého.CircleTrust. Cette solution souveraine offrira aux internautes la possibilité de pouvoir échanger des informations de façon ultra-sécurisée.

Une solution brevetée garante d’une parfaite sécurisation des échanges électroniques

ÉHO.LINK propose le développement d’un nouveau moyen de mise en relation entre personnes, entreprises et services applicatifs. L’objectif est d’ouvrir un tunnel de communication, de type VPN, entre deux utilisateurs sans intermédiaire. Grâce à cette architecture, ce service sera imperméable aux cybermenaces. Chaque groupe d’individus pourra ainsi échanger dans un cercle de confiance, nommé CircleTrust, en toute confidentialité. Il sera impossible d’intercepter et d’accéder aux données transmises. S’appuyant sur son brevet publié en juillet 2022, cette technologie participera à la mise en œuvre d’une solution totalement souveraine, simple, usuelle et sécurisée.

Christophe MANSINCAL, Président d’ÉHO.LINK « Ého.CircleTrust a pour but de développer la première solution de communication sécurisée, basée sur une technologie VPN point à point, bidirectionnelle, sans surface d’attaque, accessible à tout le monde, des particuliers aux entreprises. Ce projet stratégique mobilise plusieurs millions d’euros d’investissement et la constitution d’une équipe dédiée à son développement d’ici 2024. Pour mener à bien ce projet d’envergure, ÉHO.LINK peut compter sur l’expertise de ses ingénieurs et sur sa participation active aux projets de Cybersécurité les plus emblématiques du marché. »