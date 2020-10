En pleine transformation digitale, les entreprises recherchent les meilleures approches pour fluidifier le traitement de leurs opérations, gagner en agilité, en performance et offrir toujours plus de qualité à leurs équipes, partenaires et clients. Dans ce contexte, le cloud a introduit de nouveaux standards en permettant aux organisations de toutes tailles d’accéder à de nouvelles possibilités. La question de savoir si le cloud doit être adopté massivement ne se pose donc plus et doit être un prérequis pour l’ensemble des acteurs économiques. Migrer vers le cloud est alors une décision stratégique pour l’entreprise.

Mais concrètement, quels sont les avantages liés au cloud ?

L’un des principaux avantages est l’atteinte rapide d’objectifs opérationnels stratégiques notamment en termes d’efficacité opérationnelle, de réduction des coûts et d’agilité. Dans ce contexte, la flexibilité est une donnée clé. Il est ainsi possible de déployer à la demande et à grande échelle l’accès à de nombreuses applications et d’ajouter progressivement de nouveaux processus adaptés à son organisation.

L’autre avantage du Cloud Computing consiste à améliorer la sécurité. Ainsi, les données sont stockées au sein de Datacenters hautement sécurisés et archivés sur des environnements de confiance. Toujours sur le sujet des données, la notion d’unification est également un fort atout. Dans ce contexte, les données provenant d’environnements stratégiques comme le CRM ou l’ERP sont accessibles dans une logique de vision à 360°. Il est alors possible d’homogénéiser son pilotage d’entreprise en fournissant aux managers des informations précises afin de prendre des décisions éclairées.

Le Cloud est également l’assurance de pouvoir accéder à des versions logicielles toujours actualisées et bénéficiant des dernières innovations mises en œuvre par l’éditeur. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue les aspects liés à la mobilité qui sont aujourd’hui une réalité dans la sphère professionnelle. Gérer la mobilité via l’utilisation du cloud est un formidable accélérateur. Enfin, il est possible de faire profiter aux collaborateurs d’une expérience homogène quel que soit le terminal utilisé (smartphone, ordinateur portable, tablette…). Les équipes sont alors toujours opérationnelles et restent connectées à tout moment.

Un tel dispositif augmente sensiblement la productivité des managers et offre aux opérationnels un confort de travail unique. La migration vers le cloud est donc une formidable opportunité pour les entreprises qui doivent, plus que jamais, repenser leur organisation pour rester compétitives. Seules les organisations qui prendront ce virage pourront se positionner comme les championnes de leur marché.

Par Philippe PASCO chez Hitachi Solutions