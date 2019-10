Codepi, opérateur en télécommunications pour les entreprises propose un modèle de revente en marque blanche. Ce modèle s’adresse à des partenaires cherchant à développer leur activité et à valoriser leur entreprise en proposant des solutions télécoms ou cloud sous leur propre marque, tout en s’appuyant sur le réseau Codepi et son expertise.

Dans ce contexte, Codepi met à disposition de ses partenaires des solutions performantes avec tous les avantages inhérents à ce modèle : un investissement moindre, une mise en place rapide et une expertise reconnue. Les partenaires Codepi peuvent ainsi proposer à leurs clients :

Une offre complète avec des solutions Voix, Voix/IP, Data et Cloud, packagées ou à la carte,

Des solutions fiables, en phase avec l’évolution du marché, et adaptées aux besoins de leurs clients,

Devenir leur unique interlocuteur et leur apporter un accompagnement personnalisé.

Fort de ces éléments, le programme partenaires de Codepi s’appuie donc sur quatre grands piliers : un accompagnement personnalisé tout au long de la relation commerciale, une mise à disposition d’outils de gestion performants, un catalogue d’offres complet et compétitif ainsi que des solutions sécurisées et toujours disponibles.

Un accompagnement fort qui passe également par une animation commerciale active de son réseau de partenaires. Ainsi, afin d’impulser des dynamiques fortes au sein de ce dernier, Codepi mise sur des incentives à l’instar du challenge Boost Your VoIP lancé début octobre.

David Castro, Directeur Génal chez Codepi « Nous avons toujours souhaité nous distinguer en positionnant la qualité de notre relation partenaire au centre de notre modèle de développement. À travers ce programme en marque blanche, nos partenaires peuvent offrir à leurs clients des services télécoms innovants et reposant sur des infrastructures industrielles. Unique sur le marché, ce programme nous permet d’accompagner de bout en bout nos partenaires tout au long des projets télécoms commercialisés et déployés chez leurs clients. »

Ce programme a d’ores et déjà conquis un réseau de plus 150 partenaires (intégrateurs, installateurs et SSII) de Codepi.

Plus de détail sur le programme partenaires ici.